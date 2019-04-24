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Середа, 24 квітня 2019 11:51

В Україні зростуть ціни на газ для промисловості

В Україні зростуть ціни на газ для промисловості

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів та інших господарюючих суб'єктів з 1 травня 2019 року.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресс-службу компанії.

За даними "Нафтогазу", у порівнянні з цінами на квітень, у травні ціни на газ зросли на 5,2-11,5%.

"Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диверсифіковані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати", - пояснили в компанії.

У залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 6299 - 6948 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними газопроводами).

Нагадаємо, у квітні 2019 року "Нафтогаз" зницив ціни на газ для промислових споживачів на 19% до 5990 грн/тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

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Рубрика: Новини
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