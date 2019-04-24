В Україні зростуть ціни на газ для промисловості

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресс-службу компанії.
За даними "Нафтогазу", у порівнянні з цінами на квітень, у травні ціни на газ зросли на 5,2-11,5%.
"Запропоновані ціни на природний газ з ресурсу компанії диверсифіковані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати", - пояснили в компанії.
У залежності від цих показників, що "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 6299 - 6948 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними газопроводами).
Нагадаємо, у квітні 2019 року "Нафтогаз" зницив ціни на газ для промислових споживачів на 19% до 5990 грн/тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).