Світовий банк виніс вердикт українським реформам

Про це йдеться в новому огляді Світового банку в України, повідомляє БІЗНЕС.
Серед ключових реформ, реалізованих після 2014 року, Світовий банк назвав: значну фіскальну консолідацію, перехід на гнучкий валютний курс, реформування тарифів на енергоносії та системи соціальної допомоги, забезпечення більшої прозорості державних закупівель, спрощення регулювання бізнесу.
"Інші важливі реформи, які включають: стабілізацію та реструктуризацію банківського сектору, схвалення пакету реформ у сфері охорони здоров’я, створення антикорупційних органів і впровадження декларування майна та доходів посадовими й службовими особами держави, - тривалий час стримувалися впливовими колами, які і надалі продовжують протидіяти реформам", - йдеться в документі.
У Світовому банку наголошують, що у перспективі Україні необхідно буде здійснювати реформи за багатьма напрямками, щоб забезпечити стале відновлення економіки та загальне процвітання.
Нагадаємо, у квітневому огляді Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.
Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-м — знизив до 3,7% із 3,8%.