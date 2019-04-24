Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Середа, 24 квітня 2019 10:30

Світовий банк виніс вердикт українським реформам

Світовий банк виніс вердикт українським реформам

Протягом останніх п’яти років Україназіткнулася з низкою гострих проблем у сфері політики, безпеки та економіки, але за цей час були реалізовані реформи в різних сферах.

 Про це йдеться в новому огляді Світового банку в України, повідомляє БІЗНЕС.

Серед ключових реформ, реалізованих після 2014 року, Світовий банк назвав: значну фіскальну консолідацію, перехід на гнучкий валютний курс, реформування тарифів на енергоносії та системи соціальної допомоги, забезпечення більшої прозорості державних закупівель, спрощення регулювання бізнесу.

"Інші важливі реформи, які включають: стабілізацію та реструктуризацію банківського сектору, схвалення  пакету реформ у сфері охорони здоров’я, створення антикорупційних органів і впровадження декларування майна та доходів посадовими й службовими особами держави, - тривалий час стримувалися впливовими колами, які і надалі продовжують протидіяти реформам", - йдеться в документі.

У Світовому банку наголошують, що у перспективі Україні необхідно буде здійснювати реформи за багатьма напрямками, щоб забезпечити стале відновлення економіки та загальне процвітання.

Нагадаємо, у квітневому огляді Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-м — знизив до 3,7% із 3,8%.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 26 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Команда Зеленського закликає знизити ціни на газ В Україні зростуть ціни на газ для промисловості »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.