Світовий банк виніс вердикт українським реформам

Протягом останніх п’яти років Україназіткнулася з низкою гострих проблем у сфері політики, безпеки та економіки, але за цей час були реалізовані реформи в різних сферах.

Про це йдеться в новому огляді Світового банку в України, повідомляє БІЗНЕС.

Серед ключових реформ, реалізованих після 2014 року, Світовий банк назвав: значну фіскальну консолідацію, перехід на гнучкий валютний курс, реформування тарифів на енергоносії та системи соціальної допомоги, забезпечення більшої прозорості державних закупівель, спрощення регулювання бізнесу.

"Інші важливі реформи, які включають: стабілізацію та реструктуризацію банківського сектору, схвалення пакету реформ у сфері охорони здоров’я, створення антикорупційних органів і впровадження декларування майна та доходів посадовими й службовими особами держави, - тривалий час стримувалися впливовими колами, які і надалі продовжують протидіяти реформам", - йдеться в документі.

У Світовому банку наголошують, що у перспективі Україні необхідно буде здійснювати реформи за багатьма напрямками, щоб забезпечити стале відновлення економіки та загальне процвітання.

Нагадаємо, у квітневому огляді Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році до 2,7% із 2,9%.

Водночас Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%, у 2021-м — знизив до 3,7% із 3,8%.