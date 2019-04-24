Команда Зеленського закликає знизити ціни на газ

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського закликають Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодити зниження цін на газ з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це йдеться у заяві Команди Зеленського щодо ситуації на енергетичному ринку, оприлюдненій у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

У заяві йдеться, що зараз ціна газу для населення в Україні вища, аніж ціна газу на біржі в Європі. "Тому ми закликаємо НАК "Нафтогаз України" та Кабінет міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня", - йдеться в заяві.

Крім того, у команді Зеленського відзначають, що виклики, пов'язані з обмеженням поставок російських нафтопродуктів з 1 червня і можливою зупинкою транзиту газу з 1 січня 2020 року, вимагають "ефективних, швидких дій і об'єднання зусиль".

Нагадаємо, днями НАК "Нафтогаз України" спільно з Кабінетом міністрів розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 грн за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

Крім того, 18 квітня прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. У відповідь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд знайде вихід, щоб мінімізувати шкоду від заборони Росії.