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Середа, 24 квітня 2019 09:51

Україна заробила 13,4 млрд грн на цінних паперах

Україна заробила 13,4 млрд грн на цінних паперах

Міністерство фінансів України провело аукціони з продажу облігацій внутрішньої держпозики, на яких знизило ставку за 4-місячними гривневими паперами до 19% річних.

 Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Мінфіну, повідомляє БІЗНЕС.

Згідно з ними, загалом за результатами аукціонів вдалося залучити 13,44 млрд грн, з них 11,238 млрд грн і 82 млн доларів.

Зазначається, що всього було подано 25 заявок на чотиримісячні гривневі папери загальною номінальною вартістю 3,55 млрд грн. Проте Мінфін задовольнив лише 9 заявок на 1,5 млрд грн, знизивши ставку з 19,5% до 19% річних.

Крім того, за даними ЄП,  вперше з серпня 2018 року міністерство розмістило 5-річні ОВДП. Попит на них становив 3,49 млрд, однак Мінфін відмовився від однієї з трьох заявок (на 290 млн грн), зберігши прибутковість на рівні 16% річних.

Що стосується інших паперів, то ставки за ними не змінилися: від 19% - по 6-місячним до 18% - за 2-річними.

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Рубрика: Новини
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