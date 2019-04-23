Україну просять скликати нараду щодо запуску оновленого енергоринку

Про це йдеться в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне та директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на інтернет-видання "Главком".

У своєму зверненні вони висловили стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликали оперативно провести засідання Координаційного центру. "Закликаємо вас якомога швидше скликати нараду Координаційного центру (Координаційного центру щодо забезпечення впровадження нового ринку електричної енергії, — ред.), щоб критично проаналізувати стан впровадження нової моделі ринку, виявити ключові перешкоди і усунути їх", - пишуть автори листа.

У документі зазначається, менш ніж за 3 місяці до дати введення нового ринку електроенергiї 1 липня 2019 року не в повній мірі опрацьована низка питань. У зв`язку з цим міжнародні партнери висловили готовність посприяти в їх вирішенні і своєчасному впровадженні реформи.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку заплановано на липень 2019-го року.



