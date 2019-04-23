Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 23 квітня 2019 17:14

Україну просять скликати нараду щодо запуску оновленого енергоринку

Україну просять скликати нараду щодо запуску оновленого енергоринку

Міжнародне співтовариство закликає керівництво Кабінету міністрів, комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу та НКРЕКУ терміново скликати нараду Координаційного центру щодо введення нового ринку електроенергії.

Про це йдеться в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського Енергетичного Співтовариства Янеса Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора ЄБРР в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне та директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на інтернет-видання "Главком".

У своєму зверненні вони висловили стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликали оперативно провести засідання Координаційного центру. "Закликаємо вас якомога швидше скликати нараду Координаційного центру (Координаційного центру щодо забезпечення впровадження нового ринку електричної енергії, — ред.), щоб критично проаналізувати стан впровадження нової моделі ринку, виявити ключові перешкоди і усунути їх", - пишуть автори листа.

У документі зазначається, менш ніж за 3 місяці до дати введення нового ринку електроенергiї 1 липня 2019 року не в повній мірі опрацьована низка питань. У зв`язку з цим міжнародні партнери висловили готовність посприяти в їх вирішенні і своєчасному впровадженні реформи.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку заплановано на липень 2019-го року. 

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 70 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « У штабі Зеленського сказали, що буде з "ПриватБанком"
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.