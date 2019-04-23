У штабі Зеленського сказали, що буде з "ПриватБанком"

У команді новообраного президента Володимира Зеленського вважають необґрунтованими звинувачення в причетності до низки резонансних подій, зокрема, щодо рішень судів про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

Про це повідомив спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков у Facebook, інфомує БІЗНЕС.

"Це унікальний випадок, коли при владі винні не" папєрєднікі "(попередники, - ред.), а "наступники", які ще навіть не приступили до виконання своїх обов'язків", - написав він.

Зокрема, коментуючи ситуацію навколо "Приватбанку", спікер штабу Зеленського назвав 4 ймовірні причини ухвалення рішення щодо фінустанови. "Перший черпачок. Рішення суду по "ПриватБанку". Але протягом кількох років команда президента піарилась на те, що майже здійснила реформу судової системи. Так ось, тепер цей "реформований" президентом суд, ухвалює рішення про те, що націоналізація банку була незаконною. Виходячи з цього, є чотири варіанти, або хтось із "кураторів АП по судах" домовився з Коломойським, або так підклали свиню новому президенту, або ніхто систему не зміг до кінця реформувати, і вона так, як була, або націоналізація була здійснена з порушеннями процедур. Питання: до чого тут Зеленський?", - обурився Разумков.

У свою чергу, член команди Зеленського, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що повернути "ПриватБанк" попереднім власникам юридично неможливо. "Мені це питання задавали кілька місяців тому і я говорив, що це неможливо. Але багато експертів в Україні, зокрема на державних посадах говорили, що це можливо, а зараз всі визнали, що "ПриватБанк" повернути попереднім власникам юридично неможливо. І всі керівники держави зараз це підтвердили. Радий, що вони до мене прислухалися", - сказав Данилюк, передає "Інтерфакс-Україна".

Він запевняє, що держава забезпечить повну фінансову стабільність фінустанову. "ПриватБанк - це державний стабільний банк, і це головне. Клієнти не мають хвилюватися, держава забезпечить повну фінансову стабільність", - додав Данилюк.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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