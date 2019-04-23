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Вівторок, 23 квітня 2019 16:37

Український цукор посварив Росію і Казахстан

Український цукор посварив Росію і Казахстан

Росія звинуватила  Казахстан у порушенні норм Євразійського економічного союзу через імпорт цукру в вільні економічні зони.

 Про це йдеться у листі першого віце-прем'єра і міністр фінансів Росії Антона Силуанова до голови Євразійської економічної комісії до Мгера Григоряна, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на російський РБК.

 У своєму зверненні російський чиновник пропонує не поширювати на іноземний білий цукор процедуру вільної митної зони і не застосовувати до нього процедуру вільного складу.

Йдеться про те, щоб позбавити окремі казахські підприємства можливості в порушення законодавства Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) безмитно імпортувати цукор з України та Європи у вільні економічні зони за спецінвестконтрактами, а потім також без мит поставляти його на ринок ЄАЕС вже в складі кондитерських виробів і безалкогольних напоїв.

Це питання прем'єр-міністри країн обговорять під час чергового засідання Євразійської ради 30 квітня.

Зазначається, що цукор відноситься до групи "чутливих товарів", за якими країни - учасниці ЄАЕС (Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизстан і Росія) домовилися ухвалювати рішення в рамках ради Євразійської економічної комісії.

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Рубрика: Новини
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