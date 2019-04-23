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Вівторок, 23 квітня 2019 15:55

Оголошено прізвище нового головного податківця України

Оголошено прізвище нового головного податківця України

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів призначити головою Державної податкової служби заступника міністра фінансів Сергія Верланова.

 Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалили 23 квітня за результатами останнього етапу конкурсу - співбесіди, який демонстрували в прямому ефірі.

Трійка фіналістів представили членам комісії свою програму розвитку служби у вигляді презентації, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів та членів комісії, демонструючи фахові знання, лідерські якості, організаційні навички та стресостійкість.

"Сергій Верланов отримав сумарно 16,45 балів, Сергій Петухов – 13,54 бала, Дмитро Олексієнко не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання", - додали у Мінфіні.

Нагадаємо, 6 березня Кабінет міністрів схвалив запуск реформи з розподілу Державної фіскальної служби, затвердивши положення про податкову та митну служби. Після цього 

20 березня уряд своїм рішенням оголосив конкурсний відбір на посаду голови Державної податкової служби.

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Рубрика: Новини
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