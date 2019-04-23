В Україні назвали умову потрапляння у топ-20 Doing Business

Таку думку висловив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Конфедерацію будівельників України.

Він вважає, що пайовий внесок в Україні у тому вигляді, в якому він зараз існує, є неефективним, породжує високі корупційні ризики, і найважливіше - не виконує свою головну функцію - розвиток інженерно-транспортної та будівництво нової соціальної інфраструктури населених пунктів".

Парцхаладзе повідомив, що сьогодні розмір пайового внеску в розвитку інфраструктури розраховується на підставі загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, яка визначається відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил. Для нежитлових будівель і споруд її граничний розмір складає 10%, для житла – 4%.

"Але по факту частка пайової участі в доходах місцевих бюджетів дуже мала (близько 1%) і на будівництво нових дитячих садків, шкіл та іншої інфраструктури із коштів пайового внеску ці кошти не витрачаються. Крім того, цільове призначення цих коштів ніким не контролюється, тому пайовий збір, по суті, став "легалізованим хабарем забудовників" і породжує високі корупційні ризики з боку органів місцевого самоврядування. Сьогодні регіони мають потужну фінансову підтримку в рамках децентралізації, і місцеві бюджети зростають. Тому пайова участь у тому вигляді, в якому вона є зараз, давно себе віджила і потребує скасування", - вважає чиновник.

За оцінками експертів, повне скасування пайової участі по всій Україні сприятиме покращенню інвестиційної привабливості та дозволить унеможливити корупційні прояви у будівництві і потрапити в топ-20 Doing Business за компонентом "Отримання дозволів на будівництво".

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року президент України Петро Порошенко підписав Кодекс з процедури банкрутства, який має забезпечити зростання України в рейтингу Doing Business.

Довідка: Згідно зі звітом Світового банку від 31 жовтня 2018 року, Україна посіла 71 місце в рейтингу Doing Business серед 190 країн світу (між Киргізією і Грецією). А за показником "Отримання дозволів на будівництво" за 2 роки Україна покращила свої позиції з 140 на 30-те місце.

Додамо, що рейтинг Doing Business характеризує стан інвестиційного клімату в 190 країнах світу. Це результат щорічного дослідження, що оцінює простоту ведення підприємницької діяльності. Світовий банк розраховує цей індекс з 2003 року за такими критеріями, як легкість відкриття нового бізнесу, отримання дозволів на будівництво, реєстрація власності, отримання позики, захист прав інвесторів, сплата податків тощо.