Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 23 квітня 2019 15:11

Група Wexler планує зайняти 20% ринку бітумів України

Група Wexler планує зайняти 20% ринку бітумів України

Група Wexler бізнесмена Петра Белза розпочала реалізацію дорожнього бітуму в Україні. Для торгівлі темними нафтопродуктами в групі створили спеціалізовану компанію – "Санрайс логістикс".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

"Санрайс логістикс" буде реалізовувати 10-12 тис. тон бітумів щомісяця, але стратегічна мета групи не менше 20% ринку. Наразі компанія пропонує продукт білоруського виробництва, однак у компанії також працюють над поставками з Польщі та РФ. 

Для напрямку продажів темних нафтопродуктів компанія створила власний спеціалізований автопарк. Як зазначив генеральний директор "Санрайс логістикс" Олег Ясківець, логістичні напрацювання групи дають змогу поставляти споживачам якісний продукт по конкурентній ціні.

"В першу чергу, ми розраховуємо отримати хороших клієнтів за рахунок логістики, гнучкості і швидкості прийняття рішень. У групи Wexler якісно розвинута логістика, яка дозволяє ефективно конкурувати. Ми хочемо заробляти на обороті, а не на великий маржі", – зазначив Ясківець.

Також в компанії заявили про початок імпорту мазуту, поставки якого компанія планує нарощувати з початком наступного опалювального сезону.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 76 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Білорусь зупиняє експорт нафти до України через російський "брак" В Україні назвали умову потрапляння у топ-20 Doing Business »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.