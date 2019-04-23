Білорусь зупиняє експорт нафти до України через російський "брак"

Через постачання неякісної нафти з боку Росії Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

Про це повідомив заступник генерального директора з комерційних питань "Білоруської нафтової компанії" Сергій Гриб, інформує БІЗНЕС з посилання на білоруське видання БЕЛТА.

"Припинено постачання світлих нафтопродуктів, бензину і дизпалива до України, Балтії та Польщі. Наразі (контрактні зобов'язання, – ред.) припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою", - пояснив Гриб.

За його словами, наразі білоруська сторона працює над тим, щоб уникнути санкцій через невиконання контрактів.

Представник нафтової компанії також повідомив, що у зв’язку із майбутньою забороною Росії на експорт нафти та нафтопродуктів до України, Білорусь може наростити власні поставки.

Гриб додав, що для Білорусі ринки України, країн Балтії та Польщі залишаються найбільш преміальними в плані поставок. "Продукти, які не споживаються на ринках суміжних країн, так звані темні нафтопродукти, ми реалізуємо через порти Балтійського моря в напрямку країн далекої дуги", - зазначив він.

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. У відповідь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд знайде вихід, щоб мінімізувати шкоду від заборони Росії., щоб мінімізувати шкоду від заборони Росії.

Додамо, що днями у Білорусі заявили про різке погіршення якості російської експортної суміші Urals, що надходить транзитом на ділянку магістрального нафтопроводу ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". Через це було пошкоджено дороге устаткування на Мозирському нафтопереробному заводі.