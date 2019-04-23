В Україні призупинили конкурс на крісло головного митника

Комісія вищого корпусу державної служби призупинила конкурс на зайняття вакантної посади на голову Державної митної служби до скасування відповідної ухвали.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів.

Відомство наголошує, що, зважаючи на ст. 11 Закону України "Про державну службу", Комісія вповноважена лише частково виконати ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, а саме "призупинити вчинення дій щодо проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови державної митної служби".

Відповідно до ч.5 ст. 23 вказаного Закону, термін подання документів на конкурс може становити не менше 15 і не більше 30 календарних днів з дня отримання інформації про проведення кастингу. Результати відбору оприлюднюються на пізніше 45 календарних днів з цієї ж дати.

У Мінфіні запевняють, що у разі призупинення дій Комісії щодо проведення конкурсу та після ухвалення рішення про відновлення такого конкурсу відповідні процедури мають бути проведені з урахуванням граничного терміну.

"Станом на 17 квітня, коли була прийнята ухвала суду, пройшло 28 днів з дати оголошення конкурсу. Тобто коли буде ухвалене рішення щодо поновлення конкурсу, відлік почнеться з 29 дня. Усі результати попередніх етапів відбору, в тому числі, визначення фіналістів, залишаються в силі", - повідомили в Мінфіні.

Водночас у відомстві наголосили, що конкурс на голову Державної податкової служби проходить за графіком.

Нагадаємо, 17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби проводити конкурс проводити конкурс на посаду голови ДФМС, який раніше оголосив Кабінет міністрів.