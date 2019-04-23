За рік в українські ІТ-компанії інвестували $336,9 млн

У 2018 році загальний обсяг венчурних інвестицій в українські ІТ-компанії досяг 336,9 млн доларів, при цьому середній чек виріс майже до 1 млн доларів.

Про це свідчить щорічний огляд українського інвестиційного ринку - Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018, презентований Українською асоціацією венчурного та приватного капіталу (UVCA), повідомляє БІЗНЕС.

Партнером дослідження вже вдруге виступила провідна аудиторська компанія Deloitte в Україні.

Згідно з оприлюдненими даними, український інвестиційний ринок впевнено зростає. Загальний обсяг венчурних інвестицій в українські ІТ-компанії за минулий рік досяг $336,9 млн доларів США, що майже в півтора рази перевищує минулорічний максимум в 258,6 млн доларів.

Також у 2018 році зросла кількість укладених угод: якщо у 2017 році було укладено 89 угод, то за підсумками минулого року - 115.

За оцінкою UVCA, топ-10 угод 2018 року, виглядає наступним чином:

Gitlab - $100 млн BitFury - $80 млн GitLab - $20 млн YayPay - $8,4 млн DreamTeam - $5 млн Restream - $4,5 млн Busfor - $4 млн Preply - $4 млн Spinbackup - $1,5 млн/

ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ВЕНЧУРНИХ ТА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 2018

Також зазначається, що вперше в цьогорічному огляді було проаналізовано ринок угод M&A (злиття та поглинання). У 2018 році було укладено 7 угод на суму 25,2 млн доларів США.

Минулого року Огляд також охопив статистику залучення фінансування через ICO, що було на підйомі. Підсумки цього року підтверджують очікування та прогнози щодо нестабільності інструменту: кількість угод впала з 19 до 4, а сума інвестицій з 160,3 до 58,3 мільйонів. "Причину зниження інтересу інвесторів можна пояснити падінням довіри та необхідністю забезпечення гарантій матеріальними активами, прибутком чи доходом компанії. Це спричинило розвиток STO (Security Tokens Offering)", - пояснили в UVCA.

Онлайн-сервіси та softserve компанії переважають за кількістю угод, тоді як хардверні та софтверні компанії залучили найбільші обсяги інвестицій.

У цілому, розмір середнього чеку венчурних інвестицій цього року зріс на 112% в порівнянні з 2017 роком і становить 918 тис. доларів.

"Іншою тенденцією останнього року є активізація вітчизняних корпорацій та банків в інноваційному секторі - у формі підтримки інкубаційних програм та акселераторів, інвестування у стартапи.

Загалом позитивні зміни в секторі (як в якісному, так і кількісному вимірі) очевидні, саме тому в Огляді ми намагалися не просто проаналізувати ринок в цілому, але і відзначили найкращих і найяскравіших "інноваційних зірок" цього року.

Ріст інвестицій, який ми відзначаємо в Огляді, можливий лише завдяки самовідданості та постійній роботі всіх наших інвесторів, підприємців, і нашої команди. Ми вдячні нашим членам за те, що вони є частиною Асоціації - голосу венчурного та приватного капіталу в Україні! А для тих, хто ще не з нами - приєднуйтеся, інвестуйте та зростайте разом з UVCA!", - коментує виконавчий директор UVCA Ольга Афанасьєва.

У щорічному інвестиційному огляді UVCA та Deloitte також провели дослідження щодо прогнозів для ринку серед активних інвесторів. Фонди позитивно оцінюють перспективи розвитку інноваційного ринку України, а серед ключових факторів ухвалення рішення щодо інвестування відзначають наявність конкурентної переваги, обсяг ринку та потужність команди.

"Об’єм залучених інвестицій в Україну зі сторони венчурних фондів продовжує зростати разом із ринком прямих інвестицій, незважаючи на певну політичну нестабільність. Це свідчить про те, що сектор IT та інновацій найменш схильний до впливу політичних ризиків. Результати дослідження ще раз підтверджують конкурентоспроможність українських стартапів на міжнародному ринку, професіоналізм спеціалістів, а також якість продуктів, що вироблені в Україні. Ми впевнені, що з покращенням геополітичної ситуації в країні об’єм інвестицій в інші сектори також зросте.

Місія компанії Deloitte – здійснювати вплив, що має значення. Завдяки таким проектам потенційні інвестори та інші гравці ринку мають можливість побачити реальну картину того, що відбувається у секторі. Україна має чим пишатися. І саме про це наш черговий звіт про перспективи ринку венчурних і прямих інвестицій в Україні", - зазначив партнер Володимир Юмашев, який представляє Податково-юридичний департамент Deloitte в Україні.

Залишається поширеним і залучення коштів через краундфандингові платформи та отримання грантів. Так, у 2018 році варто виділити 7 кампаній, завдяки яким технологічні компанії зібрали 1,4 млн доларів на свій розвиток. Стартапи отримали гранти на загальну суму 322,7 тис. доларів: 6 грантів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЕБРР) та 5 грантів від Open Data Challenge.