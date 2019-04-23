Судді-"денаціоналізатори" ПриватБанку вимагають імпічменту президента

Колегія суддів, яка скасувала рішення про націоналізацію "Приватбанку", поскаржилася до Вищої ради правосуддя, Генпрокуратури та Державного бюро розслідувань щодо тиску на них президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу суду.

Зокрема, судді (йдеться про суддів Ігора Качура, Володимира Келеберду та Віталія Амельохіна, - ред.) просять розпочати досудове розслідування щодо глави держави, міністра юстиції Павла Петренка та голови Нацбанку Якова Смолія шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР та порушення щодо них кримінальних справ.

У своїх заявах судді стверджують, що керівництво держави, коментуючи рішення про визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку", зробило заяви, що "є прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість".

Заявники вбачають у цих діях влади "тиск на склад суду та ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 статті 376 Кримінального кодексу України, а саме втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення, вчинене особою з використанням свого службового становища", а також склад злочину, передбачений ч. 1 статті 109 КК України, "оскільки фактично вони спрямовані на узурпацію судової гілки влади".

Судді просять ВРП звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо неприпустимості проведення оцінювання суддів Окружного адмінсуду через наявний конфлікт інтересів "у зв’язку з прямою вказівкою Порошенка перезавантажити даний суд".

Також вони звернулися до ДБР з пропозицією поставити перед парламентом питання про ініціювання процедури імпічменту чинного президента.

На їхню думку, коментуючи рішення щодо "ПриватБанку", представники влади мають уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади. "Їм також слід уникати дій, які можуть поставити під сумнів їхнє бажання виконувати рішення суддів, за винятком випадків, коли вони мають намір подати апеляцію", - зазначили судді Окружного адмінсуду.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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