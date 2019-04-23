Українські банки наростили прибуток в півтора рази

Про це повідлмялє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).
За даними регулятора, доходи банків за три місяці поточного року зросли на 29% до 58 млрд грн, тоді як витрати на 23% до 44,8 млрд грн.
Головними факторами росту банківського прибутку в Нацбанку назвали:
- зростання чистих процентних доходів банків на 18% до 19,5 млрд грн;
- зростання чистих комісійних доходів банків на 18% до 9,9 млрд грн;
- позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу на 3,8 млрд грн.
НБУ очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою.
Нагадаємо, у 2018 прибуток банківської системи України сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.