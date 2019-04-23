Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 23 квітня 2019 12:05

Українські банки наростили прибуток в півтора рази

Українські банки наростили прибуток в півтора рази

У першому кварталі 2019 року платоспроможні банки отримали 13,2 млрд грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник склав 8,7 млрд грн.

 Про це повідлмялє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, доходи банків за три місяці поточного року зросли на 29% до 58 млрд грн, тоді як витрати на 23% до 44,8 млрд грн.

Головними факторами росту банківського прибутку в Нацбанку назвали:
- зростання чистих процентних доходів банків на 18% до 19,5 млрд грн;
-  зростання чистих комісійних доходів банків на 18% до 9,9 млрд грн;
-  позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу на 3,8 млрд грн.

НБУ очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою.

Нагадаємо, у 2018 прибуток банківської системи України сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн. 

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 109 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Китайці зацікавились проектом індустріального парку в Херсоні Судді-"денаціоналізатори" ПриватБанку вимагають імпічменту президента »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.