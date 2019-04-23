Українські банки наростили прибуток в півтора рази

У першому кварталі 2019 року платоспроможні банки отримали 13,2 млрд грн чистого прибутку, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник склав 8,7 млрд грн.

Про це повідлмялє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, доходи банків за три місяці поточного року зросли на 29% до 58 млрд грн, тоді як витрати на 23% до 44,8 млрд грн.

Головними факторами росту банківського прибутку в Нацбанку назвали:

- зростання чистих процентних доходів банків на 18% до 19,5 млрд грн;

- зростання чистих комісійних доходів банків на 18% до 9,9 млрд грн;

- позитивний результат від переоцінки та від операцій купівлі продажу на 3,8 млрд грн.

НБУ очікує, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою.

Нагадаємо, у 2018 прибуток банківської системи України сягнув історичного максимуму – 21,7 млрд грн.