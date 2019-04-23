Китайці зацікавились проектом індустріального парку в Херсоні

Влада Херсону намагається залучити китайських інвесторів до реалізації проекту щодо створення індустріального парку Кherson Іndustrial Park на території ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" або ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат".

Про це йшлося під час робочої зустрічі керівництва Херсонської облдержадміністрації зі співробітниками посольства Китайської Народної Республіки в Україні, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Конфедерації будівельників України.

Зазначається, що сторони обговорили ключові переваги реалізації проекту, зокрема вигідне географічне положення об’єкта відносно міжнародних транспортних коридорів для збуту продукції та можливості розміщення підприємств для переробки сільськогосподарської продукції на території майбутнього індустріального парку.

Основні завдання проекту:

– ефективне використання інфраструктури індустріального парку, що забезпечуватиме задоволення потреб у виробничих та адміністративних площах, послугах, необхідних для розробки і впровадження нових технологій і продуктів;

– організація нових і вдосконалення діючих промислових виробництв;

– створення нових робочих місць.

За даними влади, загальний обсяг інвестицій у реалізацію проектів Сухого порту та заводу з гранулювання складних міндобрив, які планується розмістити на території індустріального парку, оцінюється у 100 млн доларів за пять років.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував словацькому колезі Петеру Пеллегріні опрацювати питання створення мультимодальних логістичних центрів (парків) в Україні та Словаччині.