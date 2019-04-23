У Раді підтвердили - до парламентських виборів нового Закону "Про концесії" не буде

Депутати розкритикували намір Комітету ВРУ з питань економічної політики провести повторне засідання 24 квітня для того, щоб затвердити проект Закону "Про концесії". Перше засідання, яке відбулося 20 березня, не було успішним . За словами депутатів, новий проект занадто гострий, асоціальний і переповнений схемами.

Крім того, за словами члена Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв'язку Романа Семенухи, в Україні відбулися президентські вибори і змінюється влада, і тому такі закони має розглядати вже новий парламент після формування нового уряду. Крім того, в Раді вважають, що першим необхідно ухвалити Закон "Про критичну інфраструктуру".

"Перше, що потрібно ухвалити - Закон "Про критичну інфраструктуру". Це необхідно не тільки для концесії, але і в цілому, з точки зору стратегії управління великими стратегічними державними підприємствами. Необхідно визначити - які з них є стратегічними, законодавчо віднести їх до критичної інфраструктури, яка не може підлягати приватизації чи концесії", - пояснив Семенуха.

Юрій Соловей, заступник голови Комітету ВРУ з питань економічної політики, на засіданні якого 24 квітня буде розглянуто законопроект "Про концесії", вважає, що концесія існуючих об'єктів не виправдана. За його словами, безліч норм документа прописані під певних людей.

"Я виступав на Комітеті за концесію виключно нових об'єктів - дороги, аеропорти. Я проти права для приватника передавати взяте в концесію майно в іпотеку, я проти концесії морських портів, проти ліквідації держпідприємств після їх передачі в концесію, проти вилучення земельних ділянок за рішенням чиновників центральної та місцевої влади. Всі ці норми прописуються для прихованої приватизації", - заявив Соловей.

Ігор Луценко, член Комітету ВРУ з питань протидії корупції впевнений, що Закон "Про концесії" не пройде сесійний зал хоча б тому, що концесію роблять "таємницею", вводячи норму про договори про конфіденційність. Таким чином, ніхто не буде знати, на яких умовах будуть передаватися в приватні руки держпідприємства.

"Якщо це концесія - вона апріорі не може бути закритою. Тому що тоді це і є корупція, коли суспільству не надають інформацію про розпорядження державним чи комунальним майном. Думаю, що до парламентських виборів цей проект не збере необхідну кількість голосів", - наголосив Луценко.

У парламенті викликає подив позиція Мінінфраструктури, яке продовжує готувати низку інфраструктурних об'єктів до концесії, не дивлячись на те, що новий профільний законопроект не ухвалений. Зокрема, йдеться про концесії морських портів "Ольвія" і "Херсон", які є прибутковими в своїй галузі. Крім того, МІУ продовжує готувати до концесії морський порт "Південний". На думку Михайла Головка, члена комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, в парламенті більшість налаштована категорично проти того, щоб стратегічні й рентабельні держпідприємства передавалися в приватні руки. Депутати поки готові розглядати нові правила для концесії виключно об'єктів green-field - тобто побудованих "з нуля".

"Ми зривали не раз темну приватизацію, яку виносили в парламент. Ми блокували ухвалення таких законів. Сьогодні воюємо з Фондом держмайна і багато піднімаємо питань щодо незаконної приватизації, яку вони намагаються проштовхнути. Тому нагорі пішли в обхід - через концесію. Нічого у них не вийде. Ми не допустимо", - упевнений Головко.

У Раді зазначають, що концесія як інструмент залучення інвестицій, в українських реаліях не працює. Тому, вважають депутати, її механізм необхідно допрацьовувати - прописувати додаткові умови і правила, щоб концесію не використали, як прикриття для продажу держмайна.