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Вівторок, 23 квітня 2019 10:20

Уряд обіцяє знайти вихід з нафтового "зашморгу"

Уряд обіцяє знайти вихід з нафтового &quot;зашморгу&quot;

Кабінет міністрів України шукатиме рішення, щоб мінімізувати втрати в результаті заборони Росії експортувати в Україну нафту і нафтопродукти.

 Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV,  інформує БІЗНЕС.

"У нас ринок досить диверсифікований, але зрозуміло, що ми поки що залежні від Білорусі і так далі. Але ми знайдемо рішення, щоб ситуація була з якимись мінімальними втратами. Це не просте завдання, але ми знайдемо рішення", - запевнив Гройсман.

За його словами, Росії хоче послабити Україну і поставити її на коліна. "У Росії є завдання поставити нас на коліна. Вони чомусь вважають, що ми повинні ходити перед ними на колінах. Ми повинні бути голодні, холодні, а вони нам будуть нам давати подачки. Це їх імперський погляд, - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. 

Росія також розширила заборону на ввезення з України окремих видів української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 млн доларів. Також введена заборона на вивезення з Росії на територію України нафти та нафтопродуктів, етилену, парафіну, бітуму, бензолу, толуолу та інших продуктів нафтопереробки.

Додамо, що за даними  Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%.

 

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Рубрика: Новини
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