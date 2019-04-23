"Цінний дебют": "Нова пошта" випустила облігації на 300 млн грн

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на CbondS.

Зазначається, що термін обігу облігацій складе 1,5 року, ставка - 22% річних.

"Нова пошта" - лідер ринку перевезень і один з наших топ-клієнтів. Компанія постійно шукає нові джерела фінансування бізнесу, тому ми запропонували використовувати такий інструмент як облігації. Борговий ринок України досить довго існував за рахунок одного емітента (Міністерства фінансів України, - ред.). Сподіваємося, що саме такі blue chip випуски дадуть йому поштовх до відродження", - коментує начальник управління інвестиційного банкінгу "Райффайзен Банк Аваль" Вікторія Масна.

За її словами, залучені кошти "Нова пошта" планує направити на модернізацію інфраструктури логістики та покращення умов роботи співробітників.

Також компанія має намір здійснити великі інвестиції в серверне обладнання для модернізації IТ-інфраструктури, придбання БДФ контейнерів, контейнеровозів і причепів до них, модернізацію мережі відділень.

Нагадаємо, на початку січня потчоного року ПАТ "Укрпошта" розмістила облігації серії "B" загальною вартістю 200 млн грн. Загалом облігації "Укрпошти" випущені в серіях "А", "В" та "С" загальною вартістю 600 млн грн у кількості 6000 штук та номінальною вартістю однієї облігації у 100 тис. грн. Зокрема, серії "А" – 150 млн грн (в обігу по 16 листопада 2020 року включно), серії "В" – 200 млн грн (до 16 травня 2022 року включно), серії "С" – 250 млн грн (по 13 листопада 2023 року включно).