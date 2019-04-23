Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 23 квітня 2019 09:41

"Цінний дебют": "Нова пошта" випустила облігації на 300 млн грн

&quot;Цінний дебют&quot;: &quot;Нова пошта&quot; випустила облігації на 300 млн грн

У середині квітня "Нова пошта" закінчила розміщення дебютного випуску облігацій серії А на 300 млн грн, андеррайтером випуску виступив "Райффайзен Банк Аваль".

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на CbondS.

Зазначається, що термін обігу облігацій складе 1,5 року, ставка - 22% річних.

"Нова пошта" - лідер ринку перевезень і один з наших топ-клієнтів. Компанія постійно шукає нові джерела фінансування бізнесу, тому ми запропонували використовувати такий інструмент як облігації. Борговий ринок України досить довго існував за рахунок одного емітента (Міністерства фінансів України, - ред.). Сподіваємося, що саме такі blue chip випуски дадуть йому поштовх до відродження", - коментує начальник управління інвестиційного банкінгу "Райффайзен Банк Аваль" Вікторія Масна.

За її словами, залучені кошти "Нова пошта" планує направити на модернізацію інфраструктури логістики та покращення умов роботи співробітників.

Також компанія має намір здійснити великі інвестиції в серверне обладнання для модернізації IТ-інфраструктури, придбання БДФ контейнерів, контейнеровозів і причепів до них, модернізацію мережі відділень.

Нагадаємо, на початку січня потчоного року ПАТ "Укрпошта" розмістила облігації серії "B" загальною вартістю 200 млн грн. Загалом облігації "Укрпошти" випущені в серіях "А", "В" та "С" загальною вартістю 600 млн грн у кількості 6000 штук та номінальною вартістю однієї облігації у 100 тис. грн. Зокрема, серії "А" – 150 млн грн (в обігу по 16 листопада 2020 року включно), серії "В" – 200 млн грн (до 16 травня 2022 року включно), серії "С" – 250 млн грн (по 13 листопада 2023 року включно).

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 69 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « БІЗНЕС 100 вітає Україну з результатами демократичних виборів! Уряд обіцяє знайти вихід з нафтового "зашморгу" »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.