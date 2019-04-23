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Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
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Вівторок, 23 квітня 2019 09:25

БІЗНЕС 100 вітає Україну з результатами демократичних виборів!

БІЗНЕС 100 вітає Україну з результатами демократичних виборів!

Платформа взаємодії українського бізнесу "БІЗНЕС100" вітає Україну з демократичними виборами, які пройшли у мирний та цивілізований спосіб.

Ми висловлюємо підтримку новообраному Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському та відзначаємо надзвичайно переконливі результати голосування.

Наша вдячність та повага Президенту України Петру Олексійовичу Порошенку за організацію демократичних виборів та взірцеві перші кроки з передачі влади.

Бізнесмени підтримують ринкові та демократичні перетворення останніх років, та мають сподівання, що курс на Євроатлантичну інтеграцію і свободу підприємництва буде продовжено та будуть встановлені рівні правила ведення бізнесу для всіх.

Спільнота БІЗНЕС 100 висловлює готовність до співпраці з новообраним Президентом України у спільній розбудові України та її економічної безпеки.

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Рубрика: Новини
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