Населенню та теплогенерації знизять ціни на газ

НАК "Нафтогаз України" спільно з Кабінетом міністрів розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 грн за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

Відповідна домовленість була досягнута на нараді за участі прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

У "Нафтогазі" пояснили, що цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену урядовою постановою №867, ціна для населення відповідно знизиться.

Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

Очікується, що зміни до діючих договорів на продаж газу між "Нафтогазом" та всіма контрагентами, які купують газ, будуть внесені протягом травня поточного року.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що таким чином компанія виконала поставлену ним вимогу - знизити ціну на газ. "Ринкова вартість газу знижується, тому я поставив керівництву "Нафтогазу" вимогу зменшити ціну. НАК виконала мою вимогу і ухвалила рішення про зменшення ціни в травні на 300 грн. Інше завдання – збільшити видобуток українського газу", - сказав Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

Нагадаємо, 17 квітня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України заявило, що НАК "Нафтогаз України" може знизити ціни на газ для населення без скасування постанови Кабінету міністрів про спецзобов’язання.