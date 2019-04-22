Названо дату "судного дня" у справі "ПриватБанку"

Шостий апеляційний адміністративний суд відклав на 13 травня розгляд апеляційної скарги Національного банку щодо справи про незаконність перевірки "ПриватБанку" у 2016 році, результати якої стали підставою для націоналізації фінустанови.

Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 22 квітня, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За даними регулятора, він намагається скасувати рішення суду попередньої інстанції, який став на сторону кіпрської компанії-акціонера "ПриватБанку" олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Так, кіпрська компанія Triantal Investments Ltd оскаржила розпорядження Нацбанку провести позапланову перевірку у "ПриватБанку" у жовтні 2016 року. За підсумками цієї перевірки НБУ та уряд ухвалили рішення націоналізувати банк.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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