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Понеділок, 22 квітня 2019 16:34

Нацбанк почав "гасити" долар

Нацбанк почав &quot;гасити&quot; долар

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня встановив офіційний курс гривні на рівні 26,77 грн/долар, що на 8 копійок нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора, інформує БІЗНЕС.

Так, курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 2677,5371 грн за 100 доларів (-7,8599 грн від курсу 22 квітня, - ред.).

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Нагадаємо, що Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні. При цьому офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,21 гривні (станом на 19 квітня – 30,19 гривні).

Додамо, що 19 квітня Нацбанк України зафіксував негативні коливання на валютному ринку після рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

 

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Рубрика: Новини
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