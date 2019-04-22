"ПриватБанк" запустив новий "безконтакт"

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт банку.

У фінустанові зазначили, що така технологія дозволить оплачувати безконтактно будь-які покупки за допомогою смартфонів, що не підтримують NFC-оплату.

"Тепер для оплати покупки можна сканувати смартфоном QR-код, який з’явиться на екрані POS-термінала "ПриватБанку" після введення касиром суми оплати. Для цього достатньо будь-якого смартфону з додатком Privat24. Після сканування коду клієнту залишається вибрати в додатку картку та підтвердити оплату", - пояснили у прес-службі банку.

За даними "ПриватБанку", у першому кварталі 2019 року обсяг безготівкових оплат у мережі еквайрингу банку виріс на 40,5% порівняно з аналогічним періодом 2018 року. До кінця року банк планує збільшити мережу торгових терміналів до 190 тисяч, причому більшість із них будуть приймати безконтактні платежі.

Нагадаємо, у липні 2018 року "ПриватБанк" оголосив про запуск в Україні сервісу безконтактних платежів Garmin Pay, що працює за допомогою розумного годинника Garmin. Новий платіжний сервіс дав змогу людям, які активно займаються спортом, оплачувати покупки одним рухом руки, не обтяжуючи себе зайвими речами під час тренувань і подорожей.