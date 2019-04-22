Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Понеділок, 22 квітня 2019 15:39

В Україні констатують "усихання" залізничного сполучення з Росією

В Україні констатують &quot;усихання&quot; залізничного сполучення з Росією

Залізничні пасажирські перевезення між Україною та Росією йдуть на спад, одночасно відбувається переорієнтація пасажиропотоку на європейський напрямок.

 Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню Delo.ua, інформує БІЗНЕС.

"По пасажирському перевезенням йде об'єктивне всихання цього напрямку. Все більше людей їдуть в напрямку ЄС, оскільки там комфортніше, можна більше заробити і кращі умови роботи, ніж в РФ. Тому я думаю, що пасажирське залізничне сполучення з РФ об'єктивно саме припиниться", - сказав Омелян. При цьому він зазначив, його позиція щодо повної заборони пасажирського залізничного сполучення з Росією не змінилася. "Але поки що немає згоди в цьому питанні з боку уряду і РНБО, тому я не торпедую це питання", - сказав міністр.

Що стосується вантажних перевезень, то, за його словами, наразі, навпаки, розвивається транзит з Китаю через Росію. "Ми бачимо, що все більше контейнерних поїздів йдуть по території України, оскільки в Білорусі колапс з високою завантаженістю колії", - повідомив Омелян.

Нагадаємо, у серпні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що подав до Кабінету міністрів документ про припинення пасажирських залізничних перевезень з України до Росії.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 100 раз
Рубрика: Новини
Теги
Другие материалы в этой категории: « В Україні запустили е-реєстрацію касових апаратів Зеленський вирішив "помилувати" главу Нацбанку »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.