В Україні констатують "усихання" залізничного сполучення з Росією

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню Delo.ua, інформує БІЗНЕС.

"По пасажирському перевезенням йде об'єктивне всихання цього напрямку. Все більше людей їдуть в напрямку ЄС, оскільки там комфортніше, можна більше заробити і кращі умови роботи, ніж в РФ. Тому я думаю, що пасажирське залізничне сполучення з РФ об'єктивно саме припиниться", - сказав Омелян. При цьому він зазначив, його позиція щодо повної заборони пасажирського залізничного сполучення з Росією не змінилася. "Але поки що немає згоди в цьому питанні з боку уряду і РНБО, тому я не торпедую це питання", - сказав міністр.

Що стосується вантажних перевезень, то, за його словами, наразі, навпаки, розвивається транзит з Китаю через Росію. "Ми бачимо, що все більше контейнерних поїздів йдуть по території України, оскільки в Білорусі колапс з високою завантаженістю колії", - повідомив Омелян.

Нагадаємо, у серпні 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що подав до Кабінету міністрів документ про припинення пасажирських залізничних перевезень з України до Росії.