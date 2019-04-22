В Україні запустили е-реєстрацію касових апаратів

Міністерство фінансів спростило процедуру реєстрації касових апаратів (РРО). Відтепер для отримання свідоцтва потрібна лише заява на реєстрацію, яку можна подати в електронному вигляді.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з наказом міністерства, тепер реєстрація РРО буде здійснюватись за спрощеною процедурою. Достатньо однієї заяви, яку можна подати в електронній формі без додатків.

"Спрощення реєстраційної процедури забезпечується за рахунок запровадження електронного обміну документами між усіма суб’єктами відносин у сфері застосування РРО (виробник РРО, ЦСО, суб’єкт господарювання, ДФС). Для цьго ДФС розробила нові електронні форми документів та створила сервіси в Електронному кабінеті, що дозволяють виробникам (постачальникам) подавати заяви, а ЦСО – повідомляти про укладені договори", - пояснили у Мінфіні.

Реєстрація касових апаратів здійснюватиметься у такій послідовності:

- виробник РРО включає ЦСО (Центр сервісного обслуговування) до реєстру ЦСО;

- виробник РРО включає екземпляр РРО до реєстру екземплярів РРО;

- ЦСО надсилає електронне повідомлення про укладений договір з власником РРО до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО;

- суб’єкт господарювання – власник РРО подає заяву про реєстрацію РРО;

- ДФС направляє до ЦСО довідку про резервування фіскального номера (дійсна три дні);

- ЦСО вводить РРО в експлуатацію та направляє до контролюючого органу, де проводиться реєстрація РРО, акт введення в експлуатацію та довідку про опломбування РРО;

- Фіскальна служба видає реєстраційне посвідчення.

Усі процедури здійснюються в електронній формі. За бажанням суб’єкти господарювання можуть подати заяву про реєстрацію касових апаратів у паперовій формі та отримати паперове реєстраційне посвідчення.

Згідно з наказом Мінфіну, Державна фіскальна служба протягом двох місяців має сформувати реєстр РРО, включити до нього екземпляри РРО, які зареєстровані у фіскальних органах і перебувають в експлуатації.

Водночас виробники (постачальники) протягом трьох місяців мають подати заяви про включення до реєстру всіх екземплярів РРО.

"Протягом трьох місяців для первинної реєстрації РРО, які не включені виробниками до реєстру екземплярів РРО, власники повинні будуть додавати до заяви паспорти (формуляри) таких РРО та паспорти модема (у разі застосування зовнішнього модема), а також копії документів, які підтверджують факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО", - повідомили в Мінфіні.

При цьому відзначається, що сервісний центр, який укладає договір про технічне обслуговування та ремонт касових апаратів, що вперше буде реєструватись в органах ДФС, на момент укладання такого договору має бути включений до реєстру ЦСО.

Нагадаємо, що раніше ДФС внесла до державного реєстру 8 новітніх моделей програмно-технічних комплексів, що дозволяють реєстрацію розрахункових операцій із застосуванням персональних комп'ютерів, планшетів і смартфонів. Нові моделі будуть застосовувати учасники експериментального проекту, який триватиме до 31 грудня 2019 року. За його результатами Мінфін ухвалить рішення про промислову експлуатацію тих чи інших моделей.