ГПУ вже взялася за оточення Порошенка через справу Курченка

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликає для вручення підозр і допиту у справі Сергія Курченка екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-очільницю Нацбанка Валерію Гонтареву.

Відповідні повістки оприлюднені на сайті Генпрокуратури, інформує БІЗНЕС.

Згідно з даними відомства, вказаних осіб викликають на 23 та 25 квітня як підозрюваних.

Відзначимо, що йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях. Гонтареву підозрюють у розкраданні і сприянні злочинцям, Філатова і Ложкіна – у легалізації незаконних доходів і сприяння.

Нагадаємо, 28 березня ЗМІ повідомили про висунення підозр 98 особам начебто за сприяння в незаконному відмиванню та легалізації (як до, так і після Революції Гідності) активів та коштів Курченка. Серед підозрюваних - 12 вищих посадових осіб Міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній, представники оточення президента Петра Порошенка.

Проте у Генпрокуратурі заперечили цю інформацію про підозри оточенню Порошенка, заявивши, що їх склали з порушенням законодавства. Водночас в Адміністрації президента назвали ці повідомлення провокацією олігарха Ігоря Коломойського.