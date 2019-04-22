Приватна тяга: В Україні хочуть запустити експеримент на збиткових ділянках залізниці

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв'ю виданню Delo.ua, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що наразі в Україні немає заборони на використання приватної тяги, "просто самим законодавством не передбачена така можливість". "Тому умови для експерименту є. Мало того, для багатьох може здатися новиною, але пасажирські поїзди Hyundai досі ходять в експериментальному тестовому режимі. В умовах проведення експерименту з приватної тягою для нас ключовою умовою є безпека. Як тільки необхідні параметри будуть досягнуті, ми готові приступати до експерименту", - зазначив Омелян.

Міністр повідомив, що до участі в експерименті планується залучити ключові асоціації виробників і клієнтів "Укрзалізниці". "Вони повинні дати нам загальне бачення того, на яких ділянках інфраструктури УЗ вони готові брати участь в експерименті. Єдина наша умова, щоб він не проводився на найприбутковіших ділянках УЗ - це повинні бути збиткові ділянки УЗ, на яких бізнес покаже прибуток. В експерименті братимуть участь і виробники руди, і зерна", - розповів Омелян.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Верховна Рада України не ухвалила законопроект щодо допуску приватної тяги на магістраль. Передбачалося, що організацією перевезень пасажирів і вантажів можуть займатися перевізники як з ініціативи Міністерства інфраструктури, так і за власною ініціативою. При цьому за УЗ залишалася роль оператора інфраструктури. Таком вказаним законопроектом визначалися відповідальність перевізників, тарифна політика, умови доступу до інфраструктури.

12 березня 2019 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цього року в Україні в експериментальному режимі запровадять приватну тягу на залізниці, що, серед іншого, дозволить вирішити "застарілі проблеми з перевезенням аграрної продукції".