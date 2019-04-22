Міжнародний бізнес озвучив топ-7 очікувань від нового президента

Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила 7 першочергових кроків, яких очікує бізнес від нового президента України у перші ж місяці роботи.

Про це йдеться у заяві Асоціації, інформує БІЗНЕС.

"Бізнес прагне бачити чіткі пропозиції, конкретні кроки та кандидатури на посади, які зможуть ефективно підтримати трансформаційні процеси в країні, реалізувати важливі зміни, а не косметичні реформи. Зазначені нижче сім кроків, на думку бізнес-спільноти, потрібні в перші ж місяці роботи", – зазначила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

Так, першим кроком нового президента, на думку членів Асоціації, має бути подання на посади Генерального прокурора та голови СБУ, міністра закордонних справ та міністра оборони професіоналів з бездоганною репутацію та відсутністю зв’язків з олігархами або ж великим бізнесом.

Другий – презентація плану реформування правоохоронних органів з метою зниження тиску на бізнес та всебічне сприяння виконанню цього плану новопризначеними особами.

Третій – перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підтримка діяльності НАБУ та Всеукраїнської Асоціації кредитних спілок.

Четвертий – забезпечення макроекономічної стабільності, включаючи підписання меморандуму з МВФ щодо продовження співпраці. Крім того, гарантування незалежності Національного банку та публічна підтримка політики низького дефіциту бюджету.

П’ятий – захист та продовження структурних реформ, проведених у минулі роки, включаючи, але, водночас, не обмежуючись, наступними: реформою публічних закупівель, продовженням автоматичного відшкодування ПДВ та дерегуляції, реформою ДФС, медичною реформою, децентралізацією тощо.

Шостий – всебічне сприяння продовженню структурних реформ, в тому числі, шляхом публічної підтримки та ініціації законодавчих змін, починаючи з відкриття ринку землі та проведення прозорої приватизації великих держпідприємств з можливістю застосування британського права.

Сьомий – забезпечення незалежності ринкових регуляторів, починаючи з Антимонопольного комітету та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. ЦВК опрацювала вже 94,86% електронних протоколів, згідно з якими Володимир Зеленський набирає 73,18% голосів, Петро Порошенко - 24,49%.

Українські бізнесмени вже відреагували на попередні результати голосування.