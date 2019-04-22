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Понеділок, 22 квітня 2019 11:55

"Життя не закінчується": Як український бізнес реагує на результати виборів

&quot;Життя не закінчується&quot;: Як український бізнес реагує на результати виборів

Українські бізнесмени по-різному відреагували на попередні результати виборів президента країни. Одні вже заявили про готовність "підставити плече" новому президенту, інші обережно ставляться до новоспеченого лідера виборчих вподобань та стверджують, що "життя не закінчується".

БІЗНЕС зібрав з відкритих майданчиків реакцію підприємців на цю подію.

Власник і генеральний директор групи компаній FGK Financial Group, учасник бізнес-платформи БІЗНЕС 100 Сергій Позняк:

8

 

Бізнесмен, фінансист, співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутньогоучасник платформи БІЗНЕС 100 Анатолій Амелін:

7

 

Засновник та головний виконавчий директор компанії Horizon Capital, учасниця платформи БІЗНЕС 100 Олена Кошарна: 

6

 

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський:

11

 

Голова холдингу Global Spirits, власник горілчаного бренду "Хортиця" Євген Черняк:

1 1

Бізнесмен, співвласник холдингу "Молочний альянс" Олександр Деркач:

 2 2

 

Директор Центру економічних стратегій Дмитро Яблоновський:

 

IT-підприємець, співзасновник бізнес-акселератора GrowthUP Денис Довгополий:

 

Бізнесмен та успішний бізнес-тренер Іцхак Пінтосевич:

 

Засновник і співвласник Rozetka.ua Владислав Чечоткін:

Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Станом на 10:00 22 квітня за Володимира Зеленського віддали голоси 12 млн 862 тисячі 575 виборців або 73,18%. Чинного президента України Петра Порошенка підтримали 4 млн 305 тисяч 981 або 24,49% виборців.

 

 

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Рубрика: Новини
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