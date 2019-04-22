"Життя не закінчується": Як український бізнес реагує на результати виборів

БІЗНЕС зібрав з відкритих майданчиків реакцію підприємців на цю подію.
Власник і генеральний директор групи компаній FGK Financial Group, учасник бізнес-платформи БІЗНЕС 100 Сергій Позняк:
Бізнесмен, фінансист, співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього, учасник платформи БІЗНЕС 100 Анатолій Амелін:
Засновник та головний виконавчий директор компанії Horizon Capital, учасниця платформи БІЗНЕС 100 Олена Кошарна:
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський:
Голова холдингу Global Spirits, власник горілчаного бренду "Хортиця" Євген Черняк:
Бізнесмен, співвласник холдингу "Молочний альянс" Олександр Деркач:
Директор Центру економічних стратегій Дмитро Яблоновський:
IT-підприємець, співзасновник бізнес-акселератора GrowthUP Денис Довгополий:
Бізнесмен та успішний бізнес-тренер Іцхак Пінтосевич:
Засновник і співвласник Rozetka.ua Владислав Чечоткін:
Нагадаємо, 21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів. Станом на 10:00 22 квітня за Володимира Зеленського віддали голоси 12 млн 862 тисячі 575 виборців або 73,18%. Чинного президента України Петра Порошенка підтримали 4 млн 305 тисяч 981 або 24,49% виборців.