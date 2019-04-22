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Понеділок, 22 квітня 2019 11:06

"Нафтогаз" почав торгувати електрикою

&quot;Нафтогаз&quot; почав торгувати електрикою

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" виграла перші тендери на постачання електроенергії.

 Про це компанія повідомила у Twitter, інформує БІЗНЕС.

У "Нафтогазі" зазначили, що йдеться про порівняно невеликі обсяги, "але дуже важливий досвід конкурентної боротьби на новому для нас ринку". "Надалі клієнти зможуть купувати у "Нафтогазу" не лише газ, а й інші енергетичні продукти - на привабливих умовах та з якісним сервісом", - повідомили в компанії.

Згідно з інформацією ProZorro, "Нафтогаз" постачатиме електроенергію комунальному некомерційному підприємству "Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер" на суму 880 тис. грн.

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Нагадаємо, 30 січня 2018 року Нацкомісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг видала ліцензію ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.

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Рубрика: Новини
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