У два українських аеропорти прийшли з перевірками

Рахункова палата України проводить перевірку ефективності використання коштів бюджету та управління держмайном в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу установи.

"Відповідний аудит, у сфері авіатранспорту та використання повітряного простору вже розпочався у Міністерстві інфраструктури, Державній авіаційній службі та у аеропортах "Бориспіль" та "Львів", - повідомили у відомстві.

Аудитори, зокрема, оцінять, наскільки розпорядники та одержувачі бюджетних коштів результативно, законно та продуктивно їх використовують, та чи ефективне управління майном держпідприємств. "За результатами перевірки об'єктам контролю будуть надані рекомендації щодо ефективності виконання повноважень у сфері авіатранспорту та використання повітряного простору України", - зазначили у Рахунковій палаті.

Нагадаємо, у 2018 році Міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв 12,6 мільйонів пасажирів, що на 2 млн більше, ніж у 2017 році. У 2019 аеропорт планує збільшити пасажиропотік до 14,3 мільйонів осіб.

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького за минулий рік збільшив пасажиропотік, в порівнянні з 2017 роком, на 48% - до 1,598 млн осіб.