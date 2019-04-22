Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Понеділок, 22 квітня 2019 10:11

Українським держкомпаніям влаштують стрес-тестування

Українським держкомпаніям влаштують стрес-тестування

Міністерство фінансів спільно з Міжнародним валютним фондом (МВФ) розробили моделі проведення стрес-тестування діяльності державних компаній.

Про це повідомив Мінфін у Facebook за підсумками роботи технічної місії податково-бюджетного департаменту МВФ, інформує БІЗНЕС.

У міністерстві зазначили, що команда Мінфіну та місії МВФ зустрічалися з представниками "Нафтогаз України", "Енергоатом" та "Укрзалізниці" для обговорення результатів фінансово-господарської діяльності та основних фіскальних ризиків, пов'язаних з їх діяльністю.

"Разом з експертом МВФ розробили моделі проведення стрес-тестування діяльності суб’єктів господарювання. Така практика допоможе визначити вплив їх діяльності на держбюджет, виявляти вразливості, будувати тренди розвитку з урахуванням змін макроекономічних показників, ефективно управляти ризиками, своєчасно вживати заходів із мінімізації фіскальних ризиків", - повідомили в Мінфіні.

У відомстві додали, що продовжать співпрацю з МВФ у цьому напрямку "для розбудови в Україні ефективної системи управління фіскальними ризиками для мінімізації їх впливу на показники державного бюджету".

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 123 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Нацбанк хоче змусити Коломойського "сплачувати за рахунками" У два українських аеропорти прийшли з перевірками »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.