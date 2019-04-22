Українським держкомпаніям влаштують стрес-тестування

Про це повідомив Мінфін у Facebook за підсумками роботи технічної місії податково-бюджетного департаменту МВФ, інформує БІЗНЕС.

У міністерстві зазначили, що команда Мінфіну та місії МВФ зустрічалися з представниками "Нафтогаз України", "Енергоатом" та "Укрзалізниці" для обговорення результатів фінансово-господарської діяльності та основних фіскальних ризиків, пов'язаних з їх діяльністю.

"Разом з експертом МВФ розробили моделі проведення стрес-тестування діяльності суб’єктів господарювання. Така практика допоможе визначити вплив їх діяльності на держбюджет, виявляти вразливості, будувати тренди розвитку з урахуванням змін макроекономічних показників, ефективно управляти ризиками, своєчасно вживати заходів із мінімізації фіскальних ризиків", - повідомили в Мінфіні.

У відомстві додали, що продовжать співпрацю з МВФ у цьому напрямку "для розбудови в Україні ефективної системи управління фіскальними ризиками для мінімізації їх впливу на показники державного бюджету".