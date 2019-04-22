Нацбанк хоче змусити Коломойського "сплачувати за рахунками"

Національний банк України (НБУ) збирається оскаржити рішення Печерського районного суду Києва від 20 квітня про розірвання договору особистого поручительства олігарха Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "ПриватБанку", отриманими до входження держави в капітал.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Регулятор нагадав, що у 2015 році Коломойський, який на той момент був співвласником банку, уклав з НБУ договори особистого поручительства про погашення п'яти кредитів рефінансування "ПриватБанку", отриманих за період 2008-2014 років. Фактично він взяв на себе особисті зобов'язання по погашення заборгованості банку перед Нацбанком, яка на сьогодні становить 9,2 млрд грн.

"Ігор Коломойський продемонстрував небажання виконувати взяті на себе зобов'язання добровільно, незважаючи на важкі наслідки, які українська держава змушена понести в результаті його дій. Щоб уникнути солідарної відповідальності у вересні 2017 він звернувся до суду з вимогою розірвати вказані договори поруки. Сьогоднішнє судове рішення (від 20 квітня, - ред.) на користь Ігоря Коломойського не вступило в законну силу і, безумовно, буде оскаржене в апеляційному порядку", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук.

Регулятор також висловив занепокоєння результатами розгляду судових справ в судах першої інстанції, "адже це рішення вже третє не на користь держави за останні три дні". "Чергове рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому. Це рішення суду також ускладнює захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих банку та державі колишніми власниками ПриватБанку", - додав Григорчук.

Нагадаємо, у 2018 році Національний банк подав чотири позови до українських судів і один позов - до суду першої інстанції в Женеві в Швейцарії і України проти Ігоря Коломойського для погашення кредитів рефінансування "ПриватБанку".

19 березня 2019 року Верховний суд України задовольнив касаційні скарги НБУ і зобов'язав Господарський суд Дніпропетровської області розглянути вказані позови.

18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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