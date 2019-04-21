За переможні вибори з Коломойським розрахуються "ПриватБанком", - Порошенко

Президент України Петро Порошенко, який вже визнав свою поразку на виборах лідера держави, вважає, що "ПриватБанк" стане платою олігарху Ігорю Коломойському за підтримку нової команди на виборах

Про це він сказав сьогодні, 21 квітня, на підсумковій прес-конференції за результатами голосування, інформує БІЗНЕС.

"Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням "Приватбанку". Скасування рішення по націоналізацію "Приватбанку" несе ризики для коштів десятків мільйонів вкладників-українців. І ми будемо захищати десятки мільйонів українців", - заявив Порошенко.

Він попереджає, що це рішення спровокує потужну кризу в наших відносинах з міжнародними фінансовими організаціями і, як наслідок, падіння гривні і нову економічну кризу. "Ми цього точно не маємо допустити", - наголосив президент.

Крім того, Порошенко пообіцяв й надалі працювати над збереженням міжнародної коаліції на підтримку України та режиму санкцій проти Росії, над збереженням енергетичної незалежності, енергоефективності, електронних закупівель і "всього, чого країна добилася за ці роки".

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.