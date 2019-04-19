Порошенко дорікнув Зеленському за бізнес з Коломойським, той "помстився" цукерками

Президент України Петро Порошенко звинуватив свого політичного опонента Володимира Зеленського в тому, що той веде спільний бізнес з олігархом Ігорем Коломойським, а останній поцікавився, чому цукерки "Рошен" досі продаються у Москві.

Про це вони заявили під час передвиборчих дебатів на НСК "Олімпійський", інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні, коли я назвав конкретні цифри пана Коломойського, ми знову не почули відповіді. Ви намагаєтеся уникнути цього. Я назвав 160 мільярдів, які були виведені, кошти вкладників. І сьогодні це становить загрозу національній безпеці. Чи зможемо ми захистити фінансову і банківську систему від Коломойського? Порушені кримінальні справи, і це вам не заважає залишатися з ним разом в бізнесі, і не тільки в телевізійному", - зазначив Порошенко.

У цьому контексті він також згадав про спробу олігархів-втікачів повернути "ПриватБанк". "Вам не видається дивним, що ще немає результатів президентських виборів, а вони вже підняли голови, і вчора вже прийшли по "ПриватБанк". Я вам кажу, що спільними зусиллями ми не дозволимо їм це зробити", - запевнив президент.

Він додав, що Зеленський – "гарний артист і, можливо, хороша людина". "Але сьогодні - це не кіт в мішку, це обгортка яскрава, яка покриває тих, хто, починаючи з 2013 року, втік з нашої країни", - сказав глава держави.

Зеленський, у свою чергу, запевнив, що він - "вільна людина" і ні від кого не залежить, в тому числі від Коломойського. "З приводу Коломойського, я вам одразу скажу - всі люди, які порушують закон, всі свинарчуки, гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за грати. Але сядуть не за два тижні, це не обіцянки, це серйозна справа, це справа українського суду, а сядуть тоді, коли порушать закон", - сказав шоумен.

Також він парирував опонента серією гострих питань, серед яких були такі: "Чи правда, що в пайках "повстанців ЛНР і ДНР" є цукерки "Рошен", "Чому ваші цукерки досі можна вільно купити в магазинах Москви?", "Яка ваша частка із копання бурштину?", "Як обвалилася гривня? Чому Гонтарева (Валерія, екс-голова НБУ, - ред.) ховається в Лондоні?".

На ці питання президент відреагував посмішкою. "Абсолютно все, що каже Володимир, є брехня і не відповідає дійсності!", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 19 квітня кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський з третьої спроби зустрілися на одній сцені в НСК "Олімпійський". Два попередніх передвиборчих двобої - на "Олімпійському" та на "Суспільному телебаченні" - Зеленський проігнорував.

На запитання до кандидатів під час дебатів було 36 хвилин: на кожну відповідь було по 4 хвилини. На вступне слово кандидати мали по 5 хвилин, на заключну репліку – по одній хвилині.

За даними поліції, на стадіон НСК "Олімпійський" прийшли 22 тисячі людей.