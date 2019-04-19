МВФ відреагував на ситуацію навколо "ПриватБанку"

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує націоналізацію "ПриватБанку" і уважно стежить за розвитком подій навколо цієї фінустанови..

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу МВФ.

Люнгман зазначив, що у 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та НБУ націоналізувати "ПриватБанк", оскільки це був єдиний ефективний засіб захистити вкладників і стабільність фінансової системи. "І хоча це рішення потребувало 160 млрд грн українських платників податків на відновлення платоспроможності банку, воно забезпечило життєздатність "ПриватБанку" на довгу перспективу, врятувало кошти мільйонів українських громадян і зміцнило економічне самопочуття країни", - йдеться в заяві.

У МВФ наголосили, що підтримують реформу корпоративного управління "ПриватБанку", який очолює незалежна наглядова рада, і трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно позначилася на показниках та стійкості банківської систему в цілому.

"Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов’язаними особами проблемних банків. Міжнародні партнери України ретельно відстежуватимуть події в цій сфері", - заявив представник Фонду.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

Крім того, Окружний адмінсуд міста Києва ухвалив ще рішення щодо процедури націоналізації "Приватбанку" (у справі №826/13813/17), яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.