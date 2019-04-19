В НБУ прогнозують, що битва за "ПриватБанк" затягнеться на роки

Розгляд апеляційних скарг на рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації "Приватбанку" може розтягтися на кілька років.

Про це заявив глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Вважаю, що і в подальшому" Приватбанк "має працювати в злагодженому стабільному режимі. Крім того, що в подальшому обов'язково буде апеляційний розгляд, яке може розтягнутися на кілька років. Судовий спір не стосується вкладників банку, а тільки нинішніх власників і колишніх акціонерів" , - написав Данилишин.

Він переконує, що ситуація навколо фінустанови залишатиметься стабільною завдяки швидкій реакції НБУ і командній підтримці Кабміну і РНБО. "Як показав вчорашній день, за подіями навколо "Приватбанку" спостерігає не тільки МВФ, а весь світ. Нам дуже важливо не тільки забезпечити стабільність системи, але і не розгубити довіру наших кредиторів, разом з якими ми досягли фінансової стабільності. Упевнений, що злагоджені дії НБУ, уряду та РНБО вбережуть українців від непотрібних втрат і фінансових потрясінь", - вважає Данилишин.

Він також додав, що чистий прибуток "ПриватБанку" за 2018 рік склав 11,7 млрд грн, а за підсумками січня-лютого поточного року - 5,2 млрд грн.

"На мою особисту експертну думку, вказане рішення Окружного адміністративного суду міста Києва не матиме істотного впливу ні на стан економіки України, ні на роботу банківської системи. Теперішня реакція фінансових ринків на подію є тимчасовою", - зазначив Данилишин.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

Крім того, Окружний адмінсуд міста Києва ухвалив ще рішення щодо процедури націоналізації "Приватбанку" (у справі №826/13813/17), яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.