Ахметов "насідає" на "Межигір`я" через борги. АРМА "вмила руки"

Національний парк "Межигір'я", який перебуває в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), заборгував 13,6 млн грн підприємству "ДТЕК Київські електромережі".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу ДТЕК.

У компанії стверджують, що АРМА за час управління "Межигір’ям" не уклало договір із енергопостачальником. Крім того, в ДТЕК заявляють про те, що її представників не допустили на об’єкт для відключення від мережі невідомі особи. "У березні компанією було направлено до АРМА офіційне звернення щодо доступу на підстанцію "ПС-110 Прибережна" для проведення відключення об’єкту. Проте працівники "ДТЕК Київські електромережі" двічі були не допущені до підстанції третіми особами у камуфляжі, які представлялися представниками ГО НПУ "Межигір’я". Чи мають ці особи зв’язок із АРМА – компанії невідомо", – йдеться в заяві.

У зв`язку з цим компанія ДТЕК звернулася до Вишгородського районного відділку Національної поліції із заявою про споживання електроенергії без договору.

Згодом в АРМА повідомили, що не мають повноважень витрачати кошти державного бюджету України на утримання (обслуговування) активів, зокрема, оплату споживання електричної енергії. "Натомість, відповідні заходи з управління активами можуть організовуватися і мають здійснюватися професійним управителем активів, якого АРМА відбирає у порядку, встановленому Спеціальним законом. Наразі, конкурсний відбір управителя активами резиденції "Межигір’я" триває", - зазначили в Агентстві.

Там також наголосили, що фактичним користувачем останні п’ять років усіма активами резиденції "Межигір’я" є саме громадська організація "НПУ "Межигір’я". "Відповідно можна допустити, що фактичним споживачем електричної енергії, яка останні п’ять років споживається у резиденції "Межигір’я" теж є ГО "НПУ «"Межигір’я" (його засновники (учасники)", - заявили в АРМА.

Нагадаємо, 6 липня 2018 року заарештовану резиденцію екс-президента України Віктора Януковича "Межигір’я" передали в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів за рішенням Печерського районного суду Києва.