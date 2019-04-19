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П'ятниця, 19 квітня 2019 15:56

"Приватна" справа: Коломойський отримав ще одну перемогу в суді

&quot;Приватна&quot; справа: Коломойський отримав ще одну перемогу в суді

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня ухвалив чергове рішення щодо процедури націоналізації "Приватбанку" (у справі №826/13813/17), яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ)..

Зокрема, суд задовольнив вимоги позивача в частині скасування рішення Нацбанку від 13 грудня 2016 року №105, яким було визначено перелік пов'язаних з "ПриватБанком" фізичних і юридичних осіб. "Саме це рішення Національного банку є одним з основних в процесі виведення в грудні 2016 року неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави. Нагадаємо, в рамках цього процесу була проведена процедура bail-in, яка полягає в обміні коштів пов'язаних з банком осіб на акції банку з подальшим продажем Міністерству фінансів України", - зазначає регулятор.

У зв`язку з цим НБУ висловив стурбованість результатами розгляду судових справ в Україні, які можуть привести до втрат коштів платників податків і ризиків для банківської і фінансової стабільності країни. "Це може привести до того, що у пов'язаних з колишніми акціонерами "ПриватБанку" осіб з'являться підстави для стягнення з банку коштів, які були повернуті державою в капітал банку в процесі його націоналізації", - прокоментував рішення суду начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України  заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

За даними НБУ, на сьогодні клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

 

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Рубрика: Новини
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