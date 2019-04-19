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П'ятниця, 19 квітня 2019 15:49

Росія "зарубила" третину товарообігу з Україною

Росія &quot;зарубила&quot; третину товарообігу з Україною

Сумарний обіг українських товарів, щодо яких уряд Росії ввів обмеження, оцінюється більш ніж в 4,3 млрд доларів, що становить майже 30% від загального обсягу товарообігу між Росією і Україною в 2018 році.

 Про це повідомив глава Мінекономрозвитку Росії Максим Орєшкін, інформує БІЗНЕС з посиланням на російський "Інтерфакс".

"Перелік української продукції, що потрапляє під вводяться урядом обмеження, формувався, в тому числі, з точки зору можливостей її заміщення як вітчизняними товарами, так і продукції з інших держав", - зазначив російський міністр.

Він додав, що це рішення було "вимушеною відповіддю на недружні дії України і повністю відповідає міжнародним зобов'язанням Росії".

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка забороняє експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. 

Росія також розширила заборону на ввезення з України окремих видів української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 млн доларів. Також введена заборона на вивезення з Росії на територію України нафти та нафтопродуктів, етилену, парафіну, бітуму, бензолу, толуолу та інших продуктів нафтопереробки.

Додамо, що за даними  Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%.

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Рубрика: Новини
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