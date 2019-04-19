Битва за "Приват": Суддя-"денаціоналізатор" звинуватив Порошенка у пресингу

Про це Вовк повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"По-перше, хочу подякувати за добру фіксацію власних, як на мене, неправомірних дій. Це завжди полегшує процес притягнення до відповідальності "авторів" таких заяв", - написав суддя.

Він нагадав, що 18 квітня Порошенко закликав прискорити кваліфікаційне оцінювання суддів для того, щоб перезапустити Окружний адмінсуд Києва, який визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Також, за його словами, СБУ та Генпрокуратурі було доручено оцінити, чи є підстави для порушення кримінальної справи щодо суддів за неправосудне рішення.

"Дані висловлювання, особливо поки судове рішення не набрало законної сили – це фактично погроза одним суддям та своєрідний сигнал іншим, які здійснюватимуть його перегляд, і що, в перспективі, на них очікує", - зазанчив суддя.

Тому він порадив суддям звернутися до правоохоронних органів, а також до Вищої ради правосуддя з повідомленням про втручання в їхню діяльність щодо здійснення правосуддя. "Так, очікувати зараз об’єктивної та негайної реакції не варто. Проте з часом, безумовно буде надана відповідна оцінка незаконним діям "авторів" цих гучних заяв", - зазначив Вовк.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

За даними НБУ, на сьогодні клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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