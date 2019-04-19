"Бізнес має бути відкритим": Власник ISTIL Group дав "переможну" пораду українським бізнесменам

Засновник і основний власник групи компаній ISTIL Group пакистанського походження, учасник платформи для взаємодії бізнесменів БІЗНЕС-100 Мохаммад Захур переконаний, що бізнес має бути відкритим і не приховувати тих людей, які несуть шкоду і є небезпечними для економічного клімату України.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу БІЗНЕС.

Бізнесмен визнав, що працювати в Україні нелегко. "Багато хто був свідком нашого конфлікту з Міноборони (конфлікт за землю в центрі Києва на вул. Артема (нині вулиця Січових Стрільців) площею 0,6 га, який триває з липня 2009 року, - ред.), коли в нас шляхом рейдерських атак хотіли забрати землю. Ми вивели це в публічну сферу, озвучили конкретні імена й отримали своє. Я вважаю, що бізнес має бути відкритим і не приховувати тих людей, які несуть шкоду і є небезпечними для економічного клімату. Лише так вдасться захистити рівні правила гри та розвивати той потенціал, яким Україна зараз володіє", — вважає власник ISTIL Group.

Проте, незважаючи на це, власник ISTIL Group повідомив про намір й надалі розвивати свої проекти в Україні. "Останніми роками значно збільшився потік туристів в цей бік, що показує — Україна все ж цікава Заходу. Тут будується багато нових готелів, заходять нові авіакомпанії. Я, в свою чергу, також вирішив відновити проект готелю ("Лейпциг", який ISTIL Group придбав у 2009 році, - ред.), будівництво якого у певний момент було призупинено. Зараз він готовий на 82%, і можна було б хоч за рік його запустити. Але на даному етапі я вирішив, що піду в цей проект тільки з партнером. Окрім того, хочемо створити невеликий кінотеатр на місці, де була "Кінопанорама". Можливо, відновимо роботу зі своєю землею біля Борисполя. Колись хотіли збудувати там склади: зараз цей ринок теж іде вгору, тому напрямок доволі перспективний", —розповів бізнесмен.

Він також висловив переконання, що якщо "нова влада України реально працюватиме із законодавством та боротиметься з корупцією, якщо будуть ухвалені закони стосовно створення ринку землі, в чому я не бачу нічого поганого, це все дасть поштовх економіці".

"Поки не буде нових робочих місць, люди й далі тікатимуть до Польщі або Чехії", - додав Мохаммад Захур.

Нагадаємо, власник групи компаній ISTIL Group Махаммад Захур закликав українських бізнесменів об'єднувати свої зусилля. Як ефективний приклад такого об`єднання він назвав платфому БІЗНЕС-100.

Довідка:

Мохаммад Захур — британсько-український бізнесмен пакистанського походження, засновник і основний власник групи компаній ISTIL Group, співзасновник української музичної премії YUNA, філантроп, меценат.

Захур також є учасником БІЗНЕС-100 - спільноти 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом українського бізнесу.

Корпорація ISTIL Group займається операціями з нерухомістю, інвестиціями в банківський і енергетичний сектори, видобутком вуглеводнів, готельним бізнесом тощо.

Друковану версію інтерв`ю з Мохаммадом Захуром читайте також в новому номері журналу БІЗНЕС від 17 квітня.

Відеоінтерв`ю з бізнесменом з БІЗНЕС-100 дивіться на нашому YouTube-каналі.