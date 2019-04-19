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П'ятниця, 19 квітня 2019 13:59

В Україні зареєстрували перший "європейський" випуск облігацій

В Україні зареєстрували перший &quot;європейський&quot; випуск облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зареєструвала першу емісію корпоративних облігацій українського емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів Європейського союзу.

 Про це повідомляє БІЗНЕС посиланням на прес-службу НКЦПФР.

Зазначається, що першим емітентом цінних паперів став АТ "Таскомбанк". НКЦПФР зареєструвала дві серії публічних облігацій.

Член Нацкомісії Максим Лібанов назвав це знаковою подією для ринку. "Ми кілька місяців працювали  з емітентом в тісній взаємодії задля оформлення випуску у відповідності до суворих європейських стандартів. Проспект облігацій надає потенційному інвестору, навіть без спеціалізованої кваліфікації, достатнє уявлення про деталі емісії щоб ухвалити самостійне й, особливо важливо, обґрунтоване рішення. Нові вимоги зроблять ринок цінних паперів в Україні більш прозорим, а значить більш безпечним для інвестора", — прокоментував він.

Нагадаємо, за даними НКЦПФР, у 2018 році на організованому ринку України обсяги торгів  цінними паперами склали 260,866 млрд грн. В тому числі, обсяги торгів акціями склали 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративними облігаціями — 10,267 млрд грн (4%), ОВДП — 245,733 млрд грн (94,1%), іншими цінними паперами — 3,685 млрд грн (1,4%).

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Рубрика: Новини
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