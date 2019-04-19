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П'ятниця, 19 квітня 2019 12:06

Мільярдер Мохаммад Захур розповів про український "джокер" та користь платформи БІЗНЕС-100 для влади

Мільярдер Мохаммад Захур розповів про український &quot;джокер&quot; та користь платформи БІЗНЕС-100 для влади

Засновник і основний власник групи компаній ISTIL Group пакистанського походження Мохаммад Захур переконаний, що платформа для взаємодії бізнесменів БІЗНЕС-100, учасником якої він є, допоможе українській владі провадити грамотну політику.

 Про це бізнесмен сказав в інтерв`ю журналу БІЗНЕС, інформує сайт видання.

Він зауважив, що з перевантаженням влади в Україні з’являється більше можливостей, щоб змінити правила гри на ринку. "Я думаю, що нові можливості з’являються і вони вже є. Адже в нас у колоді є 51 карта та "джокер", що лежить обличчям донизу. Ми не знаємо, що там. Але я дуже оптимістично налаштований. Я переконаний, що цей "джокер" ляже саме в ту масть, яка веде Україну до кращого майбутнього та позитивних змін", - вважає Захур.

У цьому контексті він заявив, що бізнесу наразі як ніколи треба об’єднувати свої зусилля. "Гадаю, що зараз це важливо як ніколи", - наголосив власник ISTIL Group.

Як ефективний приклад такого об`єднання він назвав платфому БІЗНЕС-100. "Це  клуб успішних бізнесменів, які вже не перший рік ведуть справи в Україні, тому їхні пропозиції та поради допоможуть...провадити грамотну політику", - переконаний мільярдер.

Крім того, коментуючи готовність олігархів поступитись та піддатись загальним і рівним правилам гри, власник ISTIL Group сказав: "Якщо правила гри будуть однаковими для всіх, олігархам буде нецікаво вести той бізнес, який вони ведуть зараз. Коли залатають "дірки" в бюджеті, у них не буде можливості розвивати свою діяльність. Тільки-но поле стане відкритим і всі гратимуть на рівних конкурентних умовах, олігархічний клан не зростатиме, а навпаки — зменшуватиметься".

Довідка:

Мохаммад Захур — британсько-український бізнесмен пакистанського походження, засновник і основний власник групи компаній ISTIL Group, співзасновник української музичної премії YUNA, філантроп, меценат.

Захур також є учасником БІЗНЕС-100 - спільноти 100 відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом  українського бізнесу.

Бізнесмен також був видавцем англомовного українського видання Kyiv Post, яке він придбав у його засновника Джеда Сандена в 2009 році за 1,1 млн доларів, а в березні 2018 року продав його одеському мільйонеру сирійського походження Аднану Ківану. Вартість угоди перевищила 3,5 млн доларів.

Корпорація ISTIL Group займається операціями з нерухомістю, інвестиціями в банківський і енергетичний сектори, видобуток вуглеводнів, готельний бізнес і т.д.

Друковану версію інтерв`ю з Мохаммадом Захуром читайте також в новому номері журналу БІЗНЕС від 17 квітня.

Відеоінтерв`ю з бізнесменом з БІЗНЕС-100 дивіться на нашому YouTube-каналі.

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Рубрика: Новини
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