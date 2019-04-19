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П'ятниця, 19 квітня 2019 11:40

По проти Зе: У НАЗК сказали, скільки кандидати заплатили за агітацію

По проти Зе: У НАЗК сказали, скільки кандидати заплатили за агітацію

Кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський за тиждень перед другим туром виборів сумарно витратили на агітацію 147 млн грн.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, згідно з аналізом проміжних фінансових звітів кандидатів, у період з 7 по 13 квітня виборчий фонд Порошенка був сформований за рахунок власних коштів і склав 99, 9 млн грн, майже 97 млн грн з яких була витрачена на агіткампанію. "Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано майже 97 млн грн, кошти виборчого фонду  було використано на цілі, передбачені Законом", - відзначили у НАЗК.

Згідно з аналізом звіту Зеленського, протягом звітного періоду його виборчий фонд був сформований виключно за рахунок коштів політичної партії і склав 44,6 млн грн. Добровільні внески у цей час також не здійснювалися.

"Для фінансування передвиборних агітаційних заходів та матеріалів передвиборної агітації використано 50 431 186,94 грн (були використані кошти, які надійшли з накопичувального рахунку на поточний, залишки коштів на поточному рахунку станом на початок звітного періоду та сума повернення коштів виконавцем за укладеним у попередньому звітному періоді договорі). Кошти виборчого фонду  було використано на цілі, передбачені Законом", - повідомили в агентстві.

Нагадаємо, нещодавно спікер передвиборного штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що передвиборчі дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Зеленського на НСК "Олімпійський" коштують приблизно в 6-8 млн грн.ередвиборчі дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Зеленського на НСК "Олімпійський" коштують приблизно в 6-8 млн грн.

 

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Рубрика: Новини
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