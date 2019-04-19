Квартирне питання: В Україні почалося "захоплення" комфорт-класом

На українському ринку житлової нерухомості і, зокрема, у київському регіоні відбувається "захоплення" комфорт-класом. Відповідно "відмирає" економ-клас, що у минулому році проявилося у значному, 20%-му, спаді продажів таких квартир.

Про це заявив засновник та головний архітектор компанії Archimatika Дмитро Васильєв на IV конференції Architecture&DesignThinking, організованій URE Club, повідомляє БІЗНЕС.

За його словами, деякі забудовники, що раніше орієнтувалися виключно на будівництво найдешевшого сегменту житла, сьогодні намагаються підвищити якість власних проектів. Багато забудовників намагаються переорієнтувати усе своє будівництво у більш якісний продукт. Робляться спроби реконцепції, обновлення зовнішнього вигляду, покращення внутрішніх просторів, обновлення дитячих зон.

Також експерт відзначив, що за останні два роки спостерігається тенденція відмови забудовників від проектування смарт-квартирта збільшення метражу квартир в середньому на 10% площі.

"Попит на квартири більших площ зріс на 25-30%, — говорить Васильєв. — Вже мало хто із забудовників пропонує квартири площею по 30 кв. м. Сьогодні мінімальна площа починається від 35-40 кв. м. Зокрема, "двоспальні" квартири вийшли із категорії 50-52 кв. м. та увійшли в категорію ближче до 65-68 кв. м. "Трьохспальні" — вийшли із формату 69 кв. м. та переходять у формат 85 кв. м. Також спостерігається переорієнтація мешканців на більш комфортні площі. Високим попитом користуються спальні площею не менше 12-14 кв. м., великі кухні та вітальні. Також з’являється попит на великі балкони та лоджії площею 5-6 кв. м.".

Окрім того, архітектор зазначає, що порівняно із 2015 роком вартість проектування зросла на більш ніж 30%. "У поточному році, в прив’язці до курсу долара, вартість проектування може зрости на 5-7%. Не варто забувати, що за вказаний період будівельні матеріали та вартість будівельно-монтажних робіт зросла на більш ніж 45%", — констатує Васильєв.

Ріст вартості експерти пояснюють високим попитом, а також підвищенням якості наданих послуг.