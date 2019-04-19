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П'ятниця, 19 квітня 2019 10:16

Названо топ-100 найбагатших людей України

Названо топ-100 найбагатших людей України

Журнал "Фокус" опублікував свіжий рейтинг сотні найбагатших людей України, сумарний статок за яких за підсумками 2018 року склав 40,9 млрд доларів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Фокус".

Так, у порівнянні з торішнім рейтингом, перша трійка лідерів залишилася незмінною. До неї увійшли Рінат Ахметов (SCM Group, $8 млрд), Ігор Коломойський (група "Приват", $ 2,6 млрд), Геннадій Боголюбов (група "Приват", $ 2,2 млрд).

Також до списку найзаможніших українців увійшли:

Владислав Чечоткін, засновник і генеральний директор Rozetka - $ 230 млн;

Томаш Фіала, засновник і генеральний директор Dragon Capital - $ 170 млн;

В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк, засновники "Нова Пошта" - по$ 130 млн;

Сергій Башлаков і Володимир Цой, співвласники MTI - по $120 млн;

Тарас Кицмей, засновник SoftServe - $60 млн (вперше увійшов до рейтингу).

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Відзначається, що рейтинг "100 найбагатших людей України" включає не тільки українських громадян, але й експатів, які заробили основний капітал в нашій країні.
При розрахунку станів розраховувалися основні бізнес-активи, що належать підприємцям: виробничі і торговельні компанії, банки, об'єкти комерційної нерухомості. Також враховувався кеш, отриманий від продажу бізнесу за останні вісім років.
Оцінка нерухомості проводилася на основі даних про площі та вартості квадратного метра.

Нагадаємо, за даними Державної фіскальної служби, станом на березень 2019 року 1120 громадян задекларували дохід, який перевищує понад 1 млн грн, при цьому 40% з них складають жінки віком від 18 до 78 років. 

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Рубрика: Новини
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