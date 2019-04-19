В Україні вже фіксують валютний "шторм"

Нацбанк України зафіксував негативні коливання на валютному ринку після рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій на нараді РНБО під головуванням президента Петра Порошенка, інформує БІЗНЕС.

"Ми не можемо прогнозувати, як це (рішення суду, — ред.) вплине на курс, хоча деякі коливання були відчутні сьогодні. Різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку була плюс 15 копійок — у співвідношенні долара до гривні", — сказав Смолій. Він додав, що Нацбанк докладає максимум зусиль для недопущення паніки.

Очільник НБУ також повідомив, що за попередніми висновками, у разі скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку", Фонду гарантування вкладів фізичним особам доведеться виплатити вкладниками близько 100 млрд грн.

Відзначимо, що 19 квітня на відкритті міжбанку американський долар та євро подорожчали в покупці і в продажу.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою. Водночас екс-власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський заявив, що націоналізація банку була вигідна Порошенку, але його "обдурили".

За даними НБУ, на сьогодні клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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