"Порошенка обдурили": Коломойський відреагував на скандал з "ПриватБанком"

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП, повідомляє БІЗНЕС.

"Це довга історія. Гонтарева і Рожкова (Валерія Гонтарева очолювала НБУ на момент націоналізації "ПриватБанку", і Катерина Рожкова - заступник голови НБУ, - ред.) доповіли йому, що в заставах "Приватбанку є акції "1+1 Продакшн", - стверджує Коломойський.

За його словами, до цього Порошенко з 2015 року вів тривалі переговори з Ігорем Суркісом про те, щоб купити у нього 25% акцій телеканалу, і був готовий заплатити близько 200 млн доларів.

Олігарх стверджує, що Гонтарева запропонувала "забрати ПриватБанк", що дозволило б Порошенку отримати блокуючий пакет. "Але "1+1 Продакшн"- це не компанія, на якій ліцензія, а яка просто робить контент. Це звичайна продюсерська компанія. Його неправильно інформували, він - дурень - не розібрався", - сказав Коломойський.

"У 2016 році він нічого не отримав. Коли розібралися, що це не те, за чим вони йшли, то Порошенко так кричав на Гонтареву, що викликали швидку допомогу. Він кидався на неї всім, що у неї на столі було і обзивав останніми словами...Порошенка обдурили. Замість того, щоб нормально купити у Суркісів пакет акцій, він у блуд вліз", - заявив екс-власник "ПриватБанку".

Коментуючи намір Нацбанку та Мінфіну оскаржувати рішення суду щодо визнання незаконною націоналізацію фінустанови, олігарх сказав, що чекатиме на подальші судові рішення і "нікуди не поспішатиме".

"Мінфін - це нинішній акціонер, а Нацбанк - це регулятор, чиї дії призвели до націоналізації. Зауважте, незаконні дії. І це вже не я, а встановив суд. Ми будемо чекати подальшого вирішення, ми нікуди не поспішаємо. Адже це не єдине таке можливе рішення суду. Як тільки ось ці "Філатови-Порошенки" (Олексій Філатов - заступник глави АП, - ред.) перестають тиснути на суддів, одразу ж з'являються справедливі рішення", - резюмував Коломойський.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

За даними НБУ, на сьогодні клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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